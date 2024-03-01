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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم

الهلال
الهلال

تعادل فريق النصر مع نظيره الحزم بأربع أهداف لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن  منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري السعودي.

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موعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي

فيما تعادل الوحدة مع التعاون، بنتيجة 3-3، خلال المباراة التي جمعت بينهما على أرضية استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

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جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم

وتنطلق اليوم الجمعة 3 مباريات في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين على رأسها مباراة نارية بين الهلال واتحاد جدة في السابعة بتوقيت القاهرة، فيما يواجه أبها ضد الطائي، والأخدود أمام الرياض، في نفس التوقيت الساعة الرابعة مساءً.

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم:

 

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