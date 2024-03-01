موعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي

يستضيف استاد المملكة آرينا الكلاسيكو السعودي بين الهلال والاتحاد، مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر الدوري السعودي "روشن".

ويدخل الهلال المواجهة متصدرا جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 59 نقطة حصدها من 21 مباراة، حيث حقق الهلال 19 انتصارًا في الدوري هذا الموسم وتعادل في مباراتين ولم يخسر أي مواجهة، وسجل 64 هدفًا كأقوى هجوم واستقبل 10 أهدافًا.

في المقابل يحتل الاتحاد المركز الخامس في سلم ترتيب بطولة دوري روشن برصيد 37 نقطة، بعد أن فاز في 11 مباراة وتعادل في 4 وخسر 6 مباريات، وسجل 41 هدفًا واستقبل 27 أخرى.

موعد مباراة الهلال والاتحاد

تنطلق مباراة الهلال والاتحاد مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والثامنة مساءً بتوقيت السعودية ومن المنتظر أن تذاع المباراة عبر فضائية ssc1 sd، وssc1 hd .