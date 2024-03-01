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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي

بوابة الوفد الإلكترونية

يستضيف استاد المملكة آرينا الكلاسيكو السعودي بين الهلال والاتحاد، مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر الدوري السعودي "روشن". 

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ويدخل الهلال المواجهة متصدرا جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 59 نقطة حصدها من 21 مباراة، حيث حقق الهلال 19 انتصارًا في الدوري هذا الموسم وتعادل في مباراتين ولم يخسر أي مواجهة، وسجل 64 هدفًا كأقوى هجوم واستقبل 10 أهدافًا.

في المقابل يحتل الاتحاد المركز الخامس  في سلم ترتيب بطولة دوري روشن برصيد 37 نقطة، بعد أن فاز في 11 مباراة وتعادل في 4 وخسر 6 مباريات، وسجل 41 هدفًا واستقبل 27 أخرى.

موعد مباراة الهلال والاتحاد

تنطلق مباراة الهلال والاتحاد مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والثامنة مساءً بتوقيت السعودية ومن المنتظر أن تذاع المباراة عبر فضائية ssc1 sd، وssc1 hd .

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