اليوم.. بدء انتخابات البرلمان ومجلس القيادة في إيران

توجه الناخبون الإيرانيون اليوم الجمعة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية وأخرى لمجلس يختار المرشد الأعلى بإيران.

وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي إن "التصويت لانتخاب الدورة 12 لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) والدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة، بدأ بأمر من وزارة الداخلية".

وفي نحو 59 ألف مركز اقتراع تنتشر عبر مختلف المناطق في إيران، يتوقع أن تشهد العملية الانتخابية على السلطة التشريعية حضورا كثيفا من الناخبين، لا سيما أن عدد المواطنين الإيرانيين الذين يحق لهم المشاركة يزيد على 61 مليون إيراني.

ويعود سبب التركيز المتزايد على نسب المشاركة في هذه الانتخابات إلى ما حدث في الانتخابات التشريعية عام 2020، إذ شهدت أدنى نسبة مشاركة منذ عام 1979، فلم يدل سوى 42.57% من الناخبين بأصواتهم خلال الاقتراع، الذي جرى في بداية أزمة جائحة كوفيد-19.

أما انتخابات اليوم فيصوت الإيرانيون لانتخاب أعضاء مجلس الشورى الـ290 لدورة مدتها 4 سنوات، وفي اقتراع من دورة واحدة.

ويختارون أيضا أعضاء مجلس خبراء القيادة، وهي هيئة تتكون من 88 عضوا من رجال الدين، وتقوم باختيار المرشد الأعلى الجديد لإيران وتشرف على عمله، ويتم انتخاب هؤلاء الأعضاء لمدة 8 سنوات بالاقتراع العام المباشر.