استقرار أسعار الذهب اليوم.. وانخفاض عيار 21

أسعار الذهب.. يهتم الكثيرون بالمعدن الأصفر حيث يعتبر الذهب الملاذ الآمن في ظل التواترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في الفترة الأخيرة، ويبحث راغبو الشراء أو البيع عن أسعار الذهب بشكل شبه يومي لاتخاذ القرار المناسب.

فيما شهد سعر الذهب اليوم استقرارًا بعد انخفاضه الأسبوع الماضي، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 والذي يعد الأكثر شيوعًا بين المواطنين لـ 2880 جنيهًا بعدما تخطى الـ 3000 الفترة الماضية.

وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية سعر الذهب اليوم الجمعة 1-3-2024

سعر الذهب اليوم الجمعة 1 مارس 2024

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم 3291.4 جنيه.

ووصل سعر الذهب عيار 21، اليوم إلى 2880 جنيهًا.

واستقر سعر الذهب عيار 18، اليوم عند 2468.5 جنيه.

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب، اليوم حوالي 23040 جنيهًا.

فيما وصل سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام إلى 3343 جنيهًا.

وسبيكة الذهب وزن 2.5 جرام، استقرت عند 8357 جنيهًا.