نجم الزمالك السابق يطالب بمعالجة تلك الثغرات قبل مباراة الأهلي

يرى بشير التابعي نجم الزمالك السابق، أن انتهاء ملف كهربا أمر جيد للغاية من اجل غلق هذه المشكلة تماما، وللحفاظ على تركيز اللاعب خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الأزمة انتهت في ظل العلاقات الطيبة بين الأهلي والزمالك أيضًا.

أضاف التابعي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "كنت أتخيل أن يسجل الزمالك 3 اهداف في الشوط الأول من أجل ارسالة رسالة إلى الأهلي قبل نهائي كأس مصر، وجوزيه جوميز لازال لديه بعض القناعات، وهناك بعض اللاعبين لا تلعب في مراكزها الأصلية، وسيف جعفر كان بعيد عن المستوى".

وواصل: "تشكيل الزمالك كان خاطئ أمام الداخلية، جوميز لازال يريد منح الفرص لبعض اللاعبين وانتقاء عناصر من بينها، لكن كان الأهم هو الحصول على النقاط الثلاث، ومن الطبيعي أن يفوز الزمالك على الداخلية، وهو بمثابة تجهيز أيضا لمواجهة الأهلي، ونتمنى أن تسير الأمور بشكل أفضل قبل نهائي كأس مصر".

وتابع: "الزمالك يجب أن يلعب كرة قدم أفضل ويحقق انتصارات كبيرة بـ(سكور)، على أي خصم، ولكن المدرب لازال معذور، لأنه تولى المسئولية منذ فترة وجيزة، لكن اللاعبين معظمهم تواجدوا في فترات سابقة مع منتخب مصر، ولابد أن يقدم اللاعبين أداء أفضل لأن الجماهير متعطشة للبطولات".

وأشار: "مباريات الاهلي والزمالك لا تخضع لمعايير، مباراة الـ6-1، كنا كلاعبين نقول لأنفسنا كم سنفوز اليوم على الأهلي؟، وفي النهاية خسرنا بنتيجة كبيرة".

وواصل: "دفاع الزمالك حاليا لديه معاناة ومن الصعب أن يواجه الأهلي بهذا الشكل، حمزة المثلوثي يلعب في مركز المساك رغم أنه ليس مركزه الأصلي، ولابد من وجود مساندة قوية من وسط الملعب، ومن الوارد استبعاد عبدالله السعيد من نهائي الكأس اذا استمر على هذا الأداء".