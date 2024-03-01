قال إنه يتخذ "قرارات مريعة".. ترامب يواصل اتهاماته للرئيس الأمريكي

يواصل دونالد ترامب الرئيس السابق لأمريكا سلسلة التشكيك في قدرات الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن العقلية، فقد طالب ترامب الخميس بايدن بإجراء "اختبار معرفي" بسبب "القرارات المريعة" التي يتخذها.

قال ترامب (77 عاما) على منصته "تروث سوشال" إنه "يجب على المحتال جو بايدن أن يخضع لاختبار معرفي.. ربما بهذه الطريقة سنتمكن من معرفة سبب اتخاذه مثل هذه القرارات المريعة".

وأضاف "أجريت اختبارين، وتفوقت في كليهما (بدون أخطاء!). يجب على جميع الرؤساء، أو الأشخاص الذين يريدون أن يصبحوا رؤساء، الخضوع لهذا الاختبار بشكل إلزامي.

بايدن أراد الرد بشكل عملي على منتقدي تقدمه في العمر وفي مقدمتهم ترامب، إذ أجرى يوم الأربعاء الماضي الفحص الطبي السنوي في مركز والتر ريد الطبي العسكري، وأفاد طبيبه بأنه "مؤهل للقيام بمهام الرئاسة" ولم تطرأ أي مخاوف جديدة متعلقة بصحته.

وجاءت نتائج الفحص السنوي بعد أسابيع فقط من إشارة محقق خاص إلى أن بايدن "مسن وكثير النسيان".

وقال البيت الأبيض إن بايدن لم يخضع لاختبار معرفي لعدم ضرورة ذلك.

وعلّقت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار على الأمر قائلة "إنه (بايدن) يجتاز اختبارا معرفيا كل يوم، حيث ينتقل من موضوع إلى موضوع آخر ويفهم المستوى الدقيق لهذه المواضيع".