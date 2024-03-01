عاجل
أمريكا تستهدف صواريخ كروز وطائرة مسيرة تابعة للحوثيين بالبحر الأحمر
الجمعة 01 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

خالد جلال يوجه نصيحة لكهربا بعد قرار كولر

خالد جلال
خالد جلال

قال خالد جلال، نجم نادي الزمالك السابق أنه على محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي الالتزام بقرارات مارسيل كولر، المدير الفني للأحمر.

txt

خالد جلال يحدد أفضل صفقة شتوية في الزمالك

أضاف خالد جلال في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أنصح محمود كهربا بالالتزام بأي قرار من المدير الفني مارسيل كولر، فالأهلي وقف بجانبه".
وواصل: "وسام أبو علي لاعب جيد للغاية، وإمكانياته جيدة، والنادي الأهلي كان يحتاج لمهاجم مثله، هو محطة جيدة لزملائه في الملعب".
وأضاف: "نتمنى أن يكون تألق وسام أبو علي دافع لأنتوني موديست.. الأهلي فريق جماهيره تحتاج للفوز دائمًا، هو لاعب جيد لكنه خارج لياقته".
وأختتم خالد جلال تصريحاته قائلًا: "كريم فؤاد لاعب جيد للغاية، وفي كرة الهدف الثاني أمام بلدية المحلة، سدد الكرة كما وصلت له".

مواد متعلقة

طارق يحيي يؤكد اقتراب رمضان صبحي من الزمالك وإكرامي يرد
الجريدة الورقية