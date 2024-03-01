خالد جلال يوجه نصيحة لكهربا بعد قرار كولر

قال خالد جلال، نجم نادي الزمالك السابق أنه على محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي الالتزام بقرارات مارسيل كولر، المدير الفني للأحمر.

أضاف خالد جلال في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أنصح محمود كهربا بالالتزام بأي قرار من المدير الفني مارسيل كولر، فالأهلي وقف بجانبه".

وواصل: "وسام أبو علي لاعب جيد للغاية، وإمكانياته جيدة، والنادي الأهلي كان يحتاج لمهاجم مثله، هو محطة جيدة لزملائه في الملعب".

وأضاف: "نتمنى أن يكون تألق وسام أبو علي دافع لأنتوني موديست.. الأهلي فريق جماهيره تحتاج للفوز دائمًا، هو لاعب جيد لكنه خارج لياقته".

وأختتم خالد جلال تصريحاته قائلًا: "كريم فؤاد لاعب جيد للغاية، وفي كرة الهدف الثاني أمام بلدية المحلة، سدد الكرة كما وصلت له".