"مليحة" القضية الفلسطينية حاضرة فى رمضان 2024

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مازالت الحرب فى غزة مستمرة والمعاناة التى يعيشها الفلسطينين، وهذا ما سوف نشاهده بالتفاصيل فى مسلسل “ مليحة”.

قصة مسلسل مليحة وأبطاله:

المسلسل تدور أحداثه حول قضية فتاة فلسطينية تدعى “مليحة”، كانت تعيش فى ليبيا بعد تركها فلسطين بسبب أحداث الانتفاضة عام 2000،و تدمير الاحتلال لمنزلهم، تتعرف مليحة على الضابط أدهم على الحدود المصرية الليبية، ثم تحاول أسرتها العودة إلى قطاع غزة عن طريق الأراضي المصرية، ولكنها تواجه بالعديد من الصعوبات والتحديات، ثم تلتقي بضابط حرس الحدود المصري "أدهم"، ومن بعدها تنقلب حياة كلُّ منهم رأسًا على عقب.

المسلسل من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+، ويقوم ببطولته كل من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.

نشرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر صفحتها الرسمية بوستر مسلسل "مليحة"، وعلقت عليه: "انتظروا كوكبة من أقوى النجوم في مسلسل مليحة على "CBC" في رمضان شهر الفرحة".

يواصل فريق عمل “مسلسل مليحة” التصويربكثافة من أجل الانتهاء منه فى الجدول الزمنى المحدد، حيث قرر المخرج عمرو عرفة السفر إلى مدينة مرسى مطروح والفيوم لتصوير عدة مشاهد هناك، وتحديدا مشاهد أكشن والمطاردات .

وصور فريق العمل مشاهد جمعت بين الفنانة ميرفت أمين وأشرف زكى وأمير المصرى فى ديكورات متفرقة ، ومن المقرر أن يدخل المخرج ديكورات مختلفة الفترة المقبلة.