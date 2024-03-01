رضا عبد العال ينتقد جوميز بسبب استبدال هذا اللاعب أمام الداخلية

أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق أن ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك كان أفضل لاعبي القلعة البيضاء في مباراة الداخلية ببطولة الدوري الممتاز.

حقق نادي الزمالك انتصارًا صعبًا على الداخلية بهدف من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، لحساب الجولة 14 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" من وجهة نظري أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك لم يكن موفقاً في استبدال ناصر ماهر خلال مباراة الداخلية لأنه كان في أفضل حالاته الفنية في المباراة".



وتابع:"ناصر ماهر سيصنع الفارق مع فريق الزمالك في الفترة المقبلة بسبب الإمكانيات الفنية العالية التي يتمتع بها ".

بذلك الانتصار رفع الزمالك رصيده للنقطة 15 في الترتيب الحادي عشر ، بينما تجمد رصيد فريق الداخلية عند النقطة 8 في المركزالسابع عشر.