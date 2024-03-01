الجمعة 01 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب الداخلية: كنا نستحق التعادل أمام الزمالك

بوابة الوفد الإلكترونية

أعرب عمرو حسن المدير الفني لفريق الداخلية عن حزنه الخسارة من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك في مباراة الفريقين ببطولة الدوري الممتاز.

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حقق نادي الزمالك انتصارًا صعبًا على الداخلية بهدف من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، لحساب الجولة 14 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عمرو حسن المدير الفني لفريق الداخلية عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن فريق الداخلية قدم مباراة قوية أمام فريق الزمالك وكنا نستحق الخروج بالتعادل والحصول على نقطة".

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وتابع عمرو حسن: "درسنا الزمالك من خلال مباراة أبو سليم الليبي ومحمد مجدي من أفضل الحراس في الدوري".

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