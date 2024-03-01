النصر للتعدين يبحث عن خليفة عطية صابر

عقب الهبوط للقسم الثاني

دخل مجلس إدارة نادي النصر للتعدين في مفاوضات مع بعض المدربين، من أجل البحث عن مدير فنى خلفا لعطية صابرالمدير الفني، الذي تقدم باستقالته مؤخرا من تدريب الفريق بعد الهزيمة التي تلقاها أمام فريق المصرية اللإتصالات بهدف نظيف و تأكد هبوط الفريق رسميا للقسم الثاني ب.

ويتنافس عشر فرق في مجموعة البقاء بدوري المحترفين ليهبط ستة فرق و يبقي اربعة في دوري المحترفين الموسم القادم.

نتائج مباريات الجولة الثالثة لمجموعة الهبوط:

انتهت مباراة فريقي بترول أسيوط وأبو قير للأسمدة بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق، على ملعب السليمانية فاز فريق النجوم على نظيره مصر المقاصة بثلاثية مقابل هدفين.

وخطف فريق أسوان بقيادة هشام زكريا المديرالفني للفريق ثلاث نقاط غالية بعد أن حقق الفوز على فريق دكرنس، بنتيجة هدف دون رد.

وفاز فريق المصرية للإتصالات على نظيره النصر للتعدين بهدف وحيد، وأقيمت المباراة على ملعب نادي النصر للتعدين .

ونجح فريق مكادي في تحقيق فوزاً ثميناً على حساب جمهورية شبين، وانتهت المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف .

ترتيب المجموعه كالتالي: