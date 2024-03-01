الجمعة 01 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

خالد جلال يشيد بـ جوميز بسبب تبديل لاعب الزمالك أمام الداخلية

بوابة الوفد الإلكترونية

أشاد خالد جلال، نجم نادي الزمالك السابق بالتبديل الذي قام به جوزيه جوميز، المدير الفني للأبيض بنزول عمر جابر على حساب أحمد فتوح في الشوط الثاني من مباراة الداخلية.

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وقال خالد جلال في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "جوزيه جوميز يعتمد على طريقة 4-2-3-1 مع الزمالك.. هو مازال يستكشف الفريق حاليًا".
وأضاف: "ما يعيب فريق الزمالك في مباراة الداخلية هو عدم جاهزية الظهيرين الأيمن والأيسر.. أحمد فتوح لعب 60 دقيقة اليوم، فهو قادم من إصابة".
وتابع: "احترمت جوزيه جوميز في تبديل أحمد فتوح، هو كان يحتاجه في المباراة، لكنه يحتاجه أكثر لمباراة الأهلي".

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وأتم خالد جلال تصريحاته قائلًا: "من قبل المباراة جوزيه جوميز اتخذ قراره باستبدال أحمد فتوح في الدقيقة 60.. جوميز كان يتابع مباراة الداخلية ويهدف لتحقيق الفوز، وفي نفس الوقت كان يفكر فيما هو قادم".

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