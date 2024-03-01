محافظ القليوبية يقرر عمل مكاتب البريد الجمعة والسبت لصرف المعاشات

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تخصيص عدد كبير من مكاتب البريد المنتشرة بنطاق المحافظة للعمل غداً يوم الجمعة والسبت، الموافقين 1 و 2 مارس، لمواجهة الضغط الكبير لصرف المعاشات، وتقديم الخدمات البريدية للتسهيل على المواطنين وعدم انتظارهم ليوم الأحد لبدء الصرف.

وأكدت محافظة القليوبية، أنه تم تخصيص 42 مكتب بريد للعمل غداً الجمعة، موزعين علي كافة مراكز ومدن المحافظة، لاستمرار أعمال صرف المعاشات وتقديم الخدمات البريدية.

أما عن يوم السبت فتم تخصيص 107 مكتب بريد آخرين لمواصلة أعمال صرف المعاشات وتقديم الخدمات البريدية.