الأمم المتحدة تدين مشروع قانون غانا المناهض لمجتمع الميم

أثار مشروع قانون يجرم أفراد مجتمع الميم ومؤيديهم في غانا إدانة دولية، بعد أن أقره البرلمان ، حيث وصفته الأمم المتحدة بأنه "مقلق للغاية" وحثت على عدم أن يصبح قانونا.

في بيان، قالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة، إن مشروع القانون يوسع نطاق العقوبات الجنائية ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الجنس لمجرد كونهم من هم، ويهدد بعقوبات جنائية ضد أولئك الذين ينظر إليهم على أنهم حلفاء لهم.

لا ينبغي أبدا تجريم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي مشروع القانون، إذا أصبح قانونا، سيكون مدمرا، وسيكون له تأثير سلبي على المجتمع ككل.

وتم تقديم مشروع القانون، الذي صوت عليه البرلمان في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا يوم الأربعاء، لأول مرة قبل ثلاث سنوات.

يجرم العلاقات والنشاط الجنسي والعروض العامة للعاطفة بين أعضاء مجتمع LGBTQ +.

كما يستهدف مؤيديهم وتعزيز وتمويل الأنشطة المتعلقة ب LGBTQ +. وقد يواجه المدانون عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.

تم إرسال مشروع القانون إلى مكتب الرئيس ليتم توقيعه ليصبح قانونا.

تعتبر غانا عموما أكثر احتراما لحقوق الإنسان من معظم البلدان الأفريقية ، ولكن منذ تمرير التشريع من خلال البرلمان ، تزايدت الإدانة الدولية.

ألقت الشرطة في زامبيا، القبض على طالبين جامعيين للاشتباه من مجتمع الميم مع بعضهما البعض.

وخضع الاثنان لفحوص طبية اقتحامية بعد ذلك بناء على أوامر من الشرطة.

زامبيا مجتمع محافظ للغاية حيث تعتبر الأفعال الجنسية المثلية غير قانونية، ويشار إليها على أنها "ضد نظام الطبيعة" في دستور البلاد.

وزعم المتحدث باسم الشرطة راي هامونجا أن الرجلين اعتقلا في حجرة مرحاض معا.

تم نقل الأفراد على الفور إلى المستشفى التعليمي الجامعي (UTH) لإجراء الفحص الطبي ، حيث أكد الطبيب المعالج أن الثنائي قد انخرط في أعمال غير طبيعية كلا المشتبه بهما طالبان في السنة الثالثة في كلية الطب".

يمكن فرض عقوبة قصوى بالسجن لمدة 15 عاما على الأفعال المجتمع الميم في زامبيا.

في عام 2019 ، حكم على رجلين بالسجن لمدة 15 عاما لممارسة الجنس مع بعضهما البعض. وقد عفا عنهم الرئيس آنذاك إدغار لونغو في وقت لاحق.

وأدى الحكم إلى خلاف دبلوماسي في ذلك الوقت، مما أدى إلى استدعاء السفير الأمريكي آنذاك دانيال فوت الذي قال إنه "مرعوب" من العقوبة التي فرضت على الزوجين.