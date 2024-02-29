ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان القولون بنسبة 2٪

يشعر أطباء السرطان، بالقلق إزاء الزيادة المقلقة في سرطانات القولون والمستقيم التي تحدث في المرضى الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما.

في حين أن المرض لديه اختبار فحص فعال للغاية (تنظير القولون) للمساعدة في التشخيص المبكر والوقاية من سرطانات القولون والمستقيم ، فإن الأشخاص المعرضين لخطر متوسط لا يبدأون هذا الاختبار حتى تتراوح أعمارهم بين 45 و 50 عاما.

يقول نينغ جين ، دكتوراه في الطب (OSUCCC - جيمس) إنه يجب على الجميع أن يكونوا على دراية بأعراض سرطان القولون والمستقيم، والتي تشمل فقدان الوزن المفاجئ وآلام البطن ونزيف المستقيم - والتماس العناية الطبية إذا كانوا يعانون من الأعراض.

تشير الدراسات إلى أن عوامل نمط الحياة القابلة للتعديل ، مثل تناول نظام غذائي غني بالألياف ومنخفض الدهون الحيوانية / اللحوم الحمراء ، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتجنب الكحول والتبغ يمكن أن تقلل من خطر إصابة الشخص.

تتحدث أيضا عن كيفية تأثير العوامل الوراثية الموروثة مثل متلازمة لينش على المخاطر الإجمالية.