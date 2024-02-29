كمال شعيب: الزمالك لم يتنازل عن جنيه واحد من غرامة كهربا وحسين لبيب تمسك بحقوق النادي كاملة

كشف الدكتور كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن هناك مساعي كثيرة كانت للحصول على غرامة كهربا كاملة بدون التنازل عن (جنيه واحد)، مشددًا على أن النادي الأبيض حصل على كامل القيمة المالية بالفوائد حتى تاريخ اليوم بنهاية شهر فبراير.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "نادي الزمالك حصل على حقه كاملًا وفقًا للحكم الصادر حتى آخر يوم بالفوائد، وحسين لبيب رئيس النادي مع مسئولي النادي يتحدثون مع عدة أطراف منذ أكثر من شهر لتنفيذ الحكم بالكامل، وتم اغلاق الملف بالكامل".

وأضاف: "حصلنا على الغرامة كاملة حتى تاريخ اليوم بالفوائد، وهذه القضية كانت منذ عام 2019، ونجاح المجلس الحالي بقيادة حسين لبيب في تحصيل المبلغ يُعد نجاحًا كبيرًا، ولم يكن أحد يستطيع التنازل من الأساس، ورفض المجلس التنازل تمامًا عن أي شئ، وإلا تُعد مخالفة".

وأكمل: "تم إغلاق الملف كاملًا بعد الحصول على مبلغ الغرامة، وكهربا حصل على خطاب رسمي بذلك، من أجل انهاء القضية تماما".