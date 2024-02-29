كواليس مثيرة في ملف تسديد كهربا لغرامة الزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن تسديد محمود عبدالمنعم كهربا لغرامة الزمالك لم يكن مرتبطًا بزيارة مجلس إدارة النادي الأهلي مطلقًا إلى القلعة البيضاء، مبديًا استغرابه من الكلام المتداول بشأن تسديد الغرامة بالدولار أو بالجنيه، خصوصًا أن أي مؤسسة مصرية لديها مال عام تتم التعامل معها وفقًا لسعر الدولار في البنوك المحلية.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "محمود كهربا سدد 70 مليون جنيه، وهناك 6 مليون متبقية قام بعمل شيك يصرفه الزمالك بعد عام، وهو شيك شخصي من جانب اللاعب للنادي الأبيض".

وأضاف: "كهربا كان لديه حساب باسم والده من أجل تسديد غرامة الزمالك، واللاعب لم يدفع فيها جنيه واحد، هناك تبرعات جاءت لمحبي اللاعب والنادي الأهلي، منهم شخص واحد دفع 30 مليون، بالإضافة لفلوس 4 إعلانات والمشاركة في برنامج رامز جلال، وكل الفلوس تم وضعها في الحساب، بالإضافة إلى بعض المكافآت من النادي الأهلي بعيدًا عن راتبه الذي يحصل عليه من القلعة الحمراء".

وتابع: "قصة دفع الغرامة وتسوية الأزمة بدأت من قبل زيارة مجلس الأهلي إلى نادي الزمالك، عن طريق محامي كهربا ومحامي الأهلي ووكيله وبعض مسئولي القلعة البيضاء وأيضا بتدخل من خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي، حتى تم التوصل لصيغة تفاهم بين الطرفين".

وأكمل: "الزمالك سوف يرسل خطاب رسمي إلى الفيفا للتأكيد على حصوله على غرامة كهربا، واللاعب سوف يقوم برفع دعوى قضائية ضد نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي للحصول على نصف الغرامة المالية، لأن الغرامة تضامنية بين الطرفين، ولكن من حق أي طرف دفع المبلغ ومن ثم مطالبة الطرف الآخر بالحصول على المبلغ".

وأتم: "الموضوع ليس غالب ومغلوب، لأن هناك حكم قضائي نهائي لصالح نادي الزمالك، وكهربا لعب موسمين مع الأهلي قبل تسديد الغرامة، وكان الأمر في صالحه بعدما استقبل دخل مالي ساعده في دفع الغرامة، والزمالك نجح في الحصول على حقوقه كاملة في نهاية الأمر، وتم التفاوض بذكاء من جانب حسين لبيب رئيس النادي الأبيض لغلق القضية بدلا من التطويل".