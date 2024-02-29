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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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بكري: إسرائيل تفتخر بالمجازر ومذبحة النابلسي أثلجت صدر نتنياهو والمتطرف بن غفير

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن إسرائيل تمجد وتفتخر بالمجازر التي ترتكبها بحق الفلسطينيين منذ أكثر من 70 عامًا، مضيفًا: "نستيقظ كل يوم على صراخ الأطفال المذعورين من الجوع والصواريخ والمرض". 

وتابع مصطفى بكري، في برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد: عقدت العديد من الاجتماعات حول ما يحدث في قطاع غزة ولكن دون جدوى، منوها إلى أن مجزرة دوار النابلسي التي أثلجت صدر رئيس الوزراء نتنياهو ومسلحي سلطة الاحتلال بقيادة المتطرف بن غفير خلفت نحو 1000 جريح وأكثر من 100 شهيد. 

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وعلق مصطفى بكري: الإسرائيليون لم يكونوا يوماً أصحاب حق، بل نحن أصحاب حق وأرضنا ستتحرر مهما حدث"، مردفا: "الإسرائيليون سيصابون بالذعر والهلع في نفس الوقت الذي سينهارون فيه داخلياً بشكل غير معلن". 

وتابع "مصر رفضت تطبيع العلاقات مع الصهاينة وطردتهم ونقشت أسماء أبناء فلسطين على الجدران وفي القلوب، ولن يأتي النصر إلا من عند الله".

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