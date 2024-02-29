أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تيسير إجراءات التحاق الطلاب السودانيين بالجامعات المصرية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التعليم العالي السفير محمد عبدالله التوم سفير دولة السودان بالقاهرة، بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

ونوه وزير التعليم العالي بدعمه للطلاب السودانيين، ومساندتهم فى ظل الظروف الراهنة التى تشهدها دولة السودان.

ولفت وزير التعليم العالي إلى تيسير إجراءات التحاق الطلاب السودانيين للدراسة بالجامعات المصرية؛ حفاظًا على مستقبلهم وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها في مصر.

توفير سبل الدعم للطلاب السودانيين في الجامعات المصرية

وشدد وزير التعليم العالي على حرص مصر على دعم السودان الشقيق، خاصة فى ظل الأوضاع الحالية التى تشهدها السودان.

وأشار وزير التعليم العالي إلى توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير جميع سبل الدعم للطلاب السودانيين الدارسين بالجامعات المصرية.

وذكر وزير التعليم العالي أن هذا العام فقط التحق أكثر من 10 آلاف طالب سوداني بالجامعات المصرية.



وتناول الاجتماع آليات تعزيز التعاون وتحقيق التكامل بين الجامعات السودانية والمصرية فى شتى المجالات التعليمية والبحثية.

كما تناول الاجتماع مناقشة إمكانية تيسير إجراءات تحويل الطلاب السودانيين لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية، سواء على مستوى المرحلة الجامعية الأولى أو الدراسات العليا، بالإضافة إلى إمكانية إتاحة الفرص التدريبية للطلاب السودانيين.

