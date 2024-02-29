عصير الخروب.. مشروب رمضاني لا تصدق فوائده

يوصي الأطباء بضرورة تناول عصير الخروب خلال شهر رمضان، نظرًا لأنه مصدر جيد للفيتامينات فهو يحتوي على فيتامين أ، وفيتامين ب2، فيتامين ب3، والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى التي يحتاجها الجسم، كما يحتوي على الكالسيوم الذى يحمي من هشاشة العظام.

عصير الخروب





فوائد تناول عصير الخروب

1- غني بالألياف:

محتوى الخروب من الألياف يساعد في الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة، كما أنه يمنع الإمساك عن طريق زيادة حركة الأمعاء، بجانب خفض مستويات الكوليسترول الضار والتحكم بنسبة السكر في الدم.



2- يحتوى على الكالسيوم:

يحافظ الكالسيوم الموجود في الخروب على صحة العظام كما أنه مفيد لصحة القلب والأعصاب والعضلات، وعدم احتوائه على الأكسالات مهم حيث إنها تمنع امتصاص الجسم للكالسيوم وتزيد من تكوين حصوات الكلى.



3- خالى من الجلوتين:

يمتاز الخروب بخلوه من الجلوتين، وهو البروتين الموجود في القمح، والذي يسبب العديد من المشاكل الهضمية لدى بعض الأشخاص، لذلك يعتبر الخروب مشروبًا مثاليًا لتحسين عملية الهضم بعد الإفطار في رمضان.

4- يحارب السموم:

يساعد عصير الخروب في طرد السموم من الجسم وتنشيط الدورة الدموية ومد الجسم بالطاقة والحيوية خصوصًا أثناء الصيام.

5- ينشط الكلى:

عصير الخروب يساعد في تنشيط عمل الكلى والحد من تأثر عملها بسبب قلة نسبة السوائل في الجسم أثناء الصيام.