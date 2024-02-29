أسرع طريقة لعمل مخلل الليمون المعصفر لسفرة رمضان

الليمون المعصفر من المخللات التي لاغنى عنها علي سفرة رمضان، لذا نقدم لك أسرع طريقة لتحضيره لشهر رمضان.





مخلل الليمون المعصفر

طريقة عمل مخلل الليمون المعصفر

المقادير

2 كيلو ليمون

كوب عصفر

نصف كوب حبة البركة

ملح

فلفل حار "حسب الرغبة"

زيت

ماء

طريقة التحضير

-افتحي الليمون واسلقيه فى الماء نصف نضج صفيه جيدا ولا تتخلصى من ماء الليمون.

-احشى مخلل الليمون بخليط العصفر وحبة البركة والملح ورصيه في برطمان زجاجى.



-في وعاء متوسط اخلطى الملح وماء الليمون والفلفل الحار إذا كنتى ترغبي فى ذلك.

-أضيفي الخليط على مخلل الليمون وضعي القليل من الزيت على الوجه ويحفظ حتى اكتمال النضج.