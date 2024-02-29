بدء فعاليات أولى حفلات الخميس الأخير بمسرح السامر

بدأت منذ قليل فعاليات الحفل الفنى الذى تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ورئاسة عمرو البسيونى، لأغاني سيدة الغناء العربي "أم كلثوم"، على مسرح السامر بالعجوزة في القاهرة.

جاء ذلك فى حضور رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية الفنان تامر عبد المنعم، وكثير من الفنانين والإعلاميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الهيئة.

واستقبل تخت يضم مجموعة من الفرقة المصرية للموسيقى والغناء المشاركين فى الحفل بمقطوعات موسيقية من أغانى أم كلثوم ، منها سيرة الحب وغيرها من المقطوعات التى نالت اعجاب الحاضرين.

بدأ الحفل بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، ثم القى الفنان تامر عبدالمنعم ورئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، كلمة رحب فيها بالحضور قائلاً: برحب بحضراتكم جميعا، و الحقيقة ما كنتش متصور ان الحضور هيبقى بهذا الكم، لكن انا سعيد لان ده لو دل فيدل على ان عندنا شعب بيحب الفن. وشجعنا ان احنا نعمل ما هو اكثر.

واشار الى ان الحفل تحت عنوان الخميس الاخير من كل شهر. يعني كل شهر ان شاء الله هيكون فيه حفلة. هنبدأ النهاردة بحفل ام كلثوم اللي هتقدمه مجموعة من ابناء الهيئة العامة للهيئة العامة لقصور الثقافة، فرقة من الفرق القوية اللي احنا بنتشرف انها تكون منتمية لنا.

وقدم عبدالمنعم الشكر لجميع الزملاء و العاملين الموجودين في الادارة المركزية للشئون الفنية وجميع الادارات العامة وجميع المديرين. موضحاً ان الجميع يعمل داخل هذه الادارة ليس بعقلية فردية وانما العمل الجماعى، من خلال اللي بنقول عليه انشطة شهرية. احنا بنقعد نشتغل مع بعض وبنحاول نطلع افضل شيء.

اشكر وزميلي المهندس الكبير الاستاذ محمد جابر الذى يستضيفنا النهاردة داخل هذا المسرح. واشكر اخواني وزملائي في الشؤون الهندسية وجميع العاملين في هذا المسرح الذي تعبوا معي قوي قوي علشان حضراتكم تستمتعوا بهذا الحفل الذي اتمنى انه يعجبكم ان شاء الله.

تحيي الحفل الفرقة المصرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو مدحت عبد السميع.

والتى يتقدم مقطوعة موسيقية ألف ليلة وليلة و

1- أغنية "اسأل روحك".. غناء المطربة اْمنية عبده

2 اغنية "بالسلام" غناء المطربة نورا حسني .

3_ أغنية "الورد جميل" غناء المطرب أحمد عدراوس ..

4- ا.ٔغنية "أنساك" غناء المطربة نجلاء سليمان

5- أغنية "الليل اهو طال" غناء المطرب أسامة علام.

6- أغنية "دارت الأيام.. غناء المطربة.. بسمة بيومي.

ويحيي الحفل الفرقة المصرية للموسيقى والغناء بباقة متميزة من أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، بقيادة المايسترو د. مدحت عبد السميع، كما يخصص الجزء الثاني من الحفل للمطرب الفنان أحمد إبراهيم ويقدم باقة من أجمل أغاني سيدة الغناء العربي، بمشاركة الفرقة المصرية.