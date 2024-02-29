تعليم الفيوم تشارك فى مسابقة مسرحة المناهج والتربية الخاصة على مستوى الجمهورية

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والإجتماعية) مسابقة عروض التربية الخاصة ومسابقة مسرحة المناهج على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2024/2023.

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم فى المسابقة بعدد من العروض المتميزة على مسرح المديرية، بحضور الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وهشام أبوعوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، والدكتور محمد صلاح مدير إدارة الأنشطة بالمديرية، ونجلاء أحمد جلال موجه عام المسرح، والدكتورة ياسمين محمد مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية،ولجنة التحكيم من الوزارة من موجهي عموم التربية المسرحية غادة بسيوني و محمد الشرقاوى، والدكتورة رشا مختار، وإدارة العلاقات العامة بالمديرية.

عروض التربية الخاصة

تم تقييم المسابقة بمسرح ديوان مديرية التربية والتعليم بالفيوم، حيث بدأ بالسلام الوطنى، وتلاوة القرآن الكريم، وعروض التربية الخاصة (مسرحية فضل الأم، واستعراض رمضان كريم لطلاب مدرسة التربية الفكرية، تحت إشراف حاتم عبدالوهاب ، وبانتومايم إدمان الإنترنت، وفقرات غنائية وطنية، لطلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، تحت إشراف علا ابراهيم منصور، ومسرحية قبل ما يفوت الأوان لطلاب مدرسة النور للمكفوفين تحت إشراف محمود أحمد عبدالتواب).

كما شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم في مسابقة مسرحة المناهج على مستوى الجمهورية . في المرحلة الإبتدائية، شارك طلاب مدرسة دفنو الرسمية للغات بإطسا - بمسرحية الخلية النباتية ، تحت إشراف لملوم يوسف معوض، و عصام شعبان

وفى المرحلة الإعدادية، تم عرض مسرحية "ملوك وملكات مصر" - مدرسة الرسالة الخاصة - إدارة غرب الفيوم التعليمية، تحت إشراف محمود أحمد عبدالتواب ، وعرض مسرحية "حضارة مصر القديمة" - مدرسة الفاروق الخاصة - إدارة شرق الفيوم التعليمية، تحت إشراف علا إبراهيم منصور.

2

5

6

666