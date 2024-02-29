وكيل أوقاف الفيوم يسلّم الزي الجديد لعمال المساجد

قام الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، اليوم الخميس، بتسليم الزي الجديد لعدد من العاملين بالمساجد الكبرى بإدارات الأوقاف الفرعية بقرى ومراكز المحافظة.

يأتي هذا في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بكل ما يتصل بالمساجد والعاملين بها، وذلك بعد تجربتها الناجحة في توفير الزي الأزهري للأئمة وتوفير زي الواعظات.

وأوضح وكيل أوقاف الفيوم، أنه تم استكمال أعمال تسليم الزي الجديد للعاملين بالمساجد الكبرى، وخاصة تلك المساجد التي حصلت على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوى.

وكيل أوقاف الفيوم يلتقي عمال المساجد بإدارة جنوب

وفي سياق آخر عقد الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم اجتماعًا، بحضور عدد من العاملين بإدارة أوقاف مركز جنوب الفيوم، وذلك بقاعة مسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم، بحضور فضيلة الشيخ أحمد صابر مدير الإدارة.

وخلال الاجتماع رحب وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم بالجميع، مؤكدا أن الإخلاص والأمانة والتفاني في العمل يعد من أهم مقومات النجاح الوظيفي، موضحا أن من أراد أن يحقق ذاته فمن خلال عمله أو وظيفته بأن يعطيها حقها، ويتفانى في أداء مهامها، وأن الدعوة إلى الله (عز وجل) رسالة عظيمة، مؤكدًا على أهمية الحرص على تقوية الحس الإيماني في شهر رمضان المبارك من خلال تكثيف الأنشطة الدعوية من مجالس الإقراء ومجالس الإفتاء والدروس المنهجية ودروس الواعظات والمنبر الثابت ومجلس الفقه ومجلس الحديث والأسابيع الدعوية والبرنامج التثقيفي للطفل، وكذلك تكثيف الأنشطة القرآنية من مقارئ الأئمة ومقارئ الأعضاء ومقارئ الجمهور لأقصى طاقة ممكنة، مع أهمية المتابعة المستمرة والدقيقة والدورية على جميع المساجد، لاسيما ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك.

وأكد وكيل الوزارة، ضرورة الإهتمام بحملة النظافة الموسعة التي أطلقها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والتي تشمل أعمال النظافة والتطهير والتعقيم بالمساجد، وذلك بشكل يومي وخاصة عقب انتهاء الصلوات الخمس وصلاة التراويح والتهجد خلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ أعمال النظافة اليومية بدورات المياه، والتنبيه على كافة المسئولين بإدارات أوقاف الفيوم الفرعية، بالمرور على المساجد لمتابعة حالة النظافة بها، والتأكد من إلتزام العاملين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقصرين في آداء أعمالهم.