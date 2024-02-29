أمل حجازي تتخلى عن الحجاب.. هل تعود للغناء؟ صور

في ظهور صادم للفنانة أمل حجازي لجمهورها بعد خلعها للحجاب، حيث ظهرت في فيديو جديد لها وهي تغني أحد أغانيها الشهيرة والذي نشر عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انسجرام”.

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كانت قد أعلنت الفنانة أمل حجازي ارتدائها للحجاب واعتزالها عن الفن في 2018، وقدمت بعد هذا القرار المفاجىء مباشرة نشيد “رسول المحبة” احتفالا بالمولد النبوي الشريف، وأصدرت دعاء “أنا عبدك ياربي” في شهر رمضان المبارك.

حقيقة عودة أمل حجازي الغنائية بعد خلعها للحجاب

ولم تعلن أمل حجازي حتى الآن أي نية لعودتها الغنائية خلال الفترة المقبلة، حيث لم ينقطع صوتها عن جمهورها في فترى حجابهاالتيقدمت فيها بعض الإصدارات الدينية بين الأناشيد والأدعية.

بدات أمل حجازي أولى خطواتها المهنية في مجال الفن والشهرة بدأت خطواتها المهنية بالعمل عارضة أزياء، طرحت أول ألبومتها “في 2001”أحلى غرام" وفي 2002 كان الموعد مع ألبوم “زمان”، الذي حقق رواجًا جماهيرًا كبيرًا وزاد من شهرتها في الوطن العربي، على وجه التحديد الديو الذي قدمته “عينك عينك” مع المطرب الجزائري فودي

وفي 2004 طرحت ألبوم “بتدور على قلبي” وبعد عامين كان جمهورهما في لقاء مع ألبوم “بياع الورد” وألبومي “خالة ياخالة، كيف القمر في عامي 2007 و 2008، وكان أخر ألبومتها ”ويلك من الله" في 2010، واختفت عن الساحة الفنية لفترة ثم أطلقت أغنية منفردة بعنوان “الليلة” في 2014