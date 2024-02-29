محافظ أسوان يستبعد مدير مكتبة مصر العامة وإلغاء ندب أحد المسئولين

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إستبعاد مديرة عام المكتبة، مع إلغاء ندب مسئول الجرافيك وعودته لعمله السابق، بالإضافة إلى إحالة الواقعة للتحقيق، عقب قيام المسئولين بفرع مكتبة مصر العامة بنشر فيديو يحتوى على مادة فيلمية ذات محتوي غير لائق.

وأكد محافظ أسوان، أنه لن يسمح بأى تجاوزات فى هذا الصرح التنويرى والثقافى، والذى يجب أن يكون العاملين فيه مثال ونموذج فى إحترام وتقدير الجميع والعمل على تحقيق الترابط بين كافة فئات وأطياف المجتمع الأسوانى .