حزب الله وجيش الاحتلال يتبادلان الضربات بعشرات الصواريخ.. فيديو

أعلن حزب الله يوم الثلاثاء أنه نفذ ضربات مباشرة على عدة مواقع عسكرية إسرائيلية، فيما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه دمر مواقع عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان.

وجاء في بيان صادر عن جيش الاحتلال: "دمر الجيش مواقع عسكرية وبنية تحتية تابعة لحزب الله في لبنان هذا الصباح، في أعقاب هجوم صاروخي على شمال لبنان".

وجاء في البيان: "تم إطلاق نحو 35 صاروخاً من الأراضي اللبنانية باتجاه جبل ميرون في شمال البلاد، لكن لم يصب أحد بأذى ولم يلحق أي ضرر بمقر وحدة المراقبة الجوية في المنطقة".

ورداً على عمليات الإطلاق، أغارت الطائرات المقاتلة على مواقع عسكرية لحزب الله وعدة منشآت عسكرية في مناطق حنية وجبشيت والبصلية والمنصوري ودمرتها.

بالإضافة إلى ذلك، قصفت قوات الدفاع منطقة يارون بالمدفعية في محاولة للقضاء على التهديد، وفي بيانين منفصلين، أعلن حزب الله أن هذه الاعتداءات جاءت "نصرة لأهلنا الفلسطينيين الصامدين في قطاع غزة ودعماً لمقاومتهم ومقاومة التوغلات الصهيونية في منطقة مدينة بعلبك في البقاع".

وعند الساعة 8:00 صباحاً أطلق مجاهدو المقاومة الإسلامية وابلاً قوياً من الصواريخ من عدة منصات إطلاق على قاعدة ميلون الجوية في جبل الجرمق.

وعند الساعة 11:35 صباحاً، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية مواقع رويسات العلم في مزرعة شبعا المحتلة من قبل العدو الإسرائيلي مستخدمين الأسلحة المناسبة والإصابات المباشرة.

מטח כבד להר מירון: כ-30 רקטות שוגרו משטח לבנון, לא דווח על נפגעים | תיעוד @rubih67 pic.twitter.com/uNakQCyAc8 — כאן חדשות (@kann_news) February 27, 2024