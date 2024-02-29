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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خبير اقتصادي: اتجاه لتخصيص 800 فدان للاستثمار على غرار مشروع رأس الحكمة

مخطط تخيلي لرأس الحكمة
مخطط تخيلي لرأس الحكمة

قال الدكتور نور ندا، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالقاهرة، إن مشروع تنمية رأس الحكمة هو استثمار حقيقي مباشر، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق عوائد مالية تصل إلى 150 مليار دولار. 

وقال في حواره مع شادي الزيات في برنامج "صناع القرار" على قناة صدى البلد، إن مشروع رأس الحكمة سيوفر فرص عمل للمصريين وسيحقق لمصر 35% من الأرباح، مؤكدًا أنه سيكون مصدرًا جديدًا للدخل القومي. 

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خبراء:«رأس الحكمة» صفقة اقتصادية تقود إلى نهضة عمرانية وسياحية كبيرة

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حكايات رأس الحكمة!

ونوه أستاذ الاقتصاد إلى أن مشروع رأس الحكمة يعد نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري وبداية لسلسلة من المشروعات الاستثمارية الكبرى، كاشفًا أن هناك حديث حول تخصيص 800 فدان في إحدى الأماكن للاستثمار على غرار مشروع رأس الحكمة.

وأوضح الدكتور نور ندا، أستاذ الاقتصاد، أن مشروع رأس الحكمة فتح الباب لمزيد من الاستثمارات والمشروعات الكبرى، وأنه حان الوقت لجني ثمار المشروعات الاقتصادية في مصر.

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