الخارجية تنظم لسفراء الدول اللاتينية في مصر زيارة إلى بني سويف

قال السفير الدكتور حازم فهمي مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، إن وزارة الخارجية تبنت مؤخراً استراتيجية متكاملة لتطوير علاقات مصر مع دول القارة اللاتينية في مختلف المجالات، خاصة ما يتعلق بقرب تشغيل أول خط طيران يربط بين مصر والبرازيل في المستقبل القريب لما له من مردود إيجابي على مجمل العلاقات المصرية مع كل دول القارة في مختلف المجالات لاسيما التجارية والسياحية.

زيارة لبني سويف

جاء ذلك خلال قيام فهمي يرافقه سفراء دول أمريكا اللاتينية المعتمدين بالقاهرة بزيارة إلى محافظة بني سويف، اليوم، حيث التقوا بالدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

من جهته، قدم محافظ بني سويف، خلال الزيارة، عرضاً شاملاً للفرص الاستثمارية في نطاق المحافظة، مستعرضا المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الحكومة المصرية على أرض محافظة بني سويف.

كما أطلع المحافظ، السفراء اللاتين على المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) والتي تعد نموذجاً يحتذى به في تنمية الريف بالمجتمع المصري.

وذكرت وزارة الخارجية- على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- أن مساعد وزير الخارجية يرافقه السفراء اللاتين قاموا بزيارة إلى المنطقة الصناعية بمحافظة بني سويف والمنطقة الأثرية بهرم ميدوم، حيث استمعوا إلى شرح من القائمين على المنطقتين وذلك في إطار الزيارات الميدانية التي تنظمها وزارة الخارجية للسفراء اللاتين المعتمدين لدى القاهرة من أجل الترويج للقدرات المصرية وإبراز جهود الدولية في بناء الجمهورية الجديدة.



من جهة أخرى، قام مساعد وزير الخارجية والسفراء اللاتين بزيارة إلى دير الميمون (أقدم دير في العالم وأنشيء عام 286 ميلادياً ) بمنطقة أطفيح بالجيزة، كما قاموا بزيارة الكنيسة الأثرية التي تقع داخل الدير واستمعوا للشرح من رئيسه الذي أبرز الدور التاريخي لمصر كمهد الرهبنة في العالم.