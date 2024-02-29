وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يفتتحان مهرجان القاهرة الدولي للتمور وخيرات رمضان

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة "مهرجان القاهرة الدولى الرابع للتمور" ومعرض "خيرات رمضان" بحديقة الحرية بحى غرب القاهرة ضمن استعدادات الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان.

ويقام المعرض والمهرجان بالتعاون مع وزارة الزراعة، ومركز البحوث الزراعية، ووزارة التجارة، ومديرية تموين القاهرة، واتحاد الصناعات الغذائية، ومنصة " أيادى مصر" ويستمر حتى يوم الخميس القادم 5 مارس 2024.

وتفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة أجنحة المعرض المختلفة وأشادا بجودة المعروضات والتى ضمت التمور الجافة والنصف جافة والمشروبات الرمضانية والسلع الغذائية الأساسية ، كما أثنيا على التخفيضات الممنوحة خلال المعرض.

شهد الافتتاح اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ود. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة .

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ود.منال عوض محافظ دمياط الدورة 56، افتتح لمعرض القاهرة الدولى والذى يقام فى الفترة من 29 فبراير 2024،حتى 9 مارس 2024 بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر تحت رعاية د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

ويستضيف المعرض دولة ليبيا الشقيقة كضيف شرف هذا العام بعد انقطاع أكثر من 11 عامًا، كما تشارك دولة الكويت الشقيقة بجناح لها .

وأكد محافظ القاهرة ان معرض القاهرة الدولي يعد أحد أهم المعارض التجارية التي تقام في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، وأنه حقق على مدار دوراته الـ ٥٥ نجاحات كبيرة وساهم في زيادة الفرص الاستثمارية والتعاقدات التجارية بين مجتمع الاعمال المصري والعالمي.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المعرض يسهم في التعرف على مستحدثات المجالات الصناعية وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيات المتطورة والتقنيات الحديثة وفتح أسواق جديدة للتصدير وعقد الصفقات التجارية، لافتاً إلى أن المعرض يلعب دوراً كبيراً في زيادة التنسيق والتكامل التجاري بين مصر وكافة الدول المشاركة.

ويعد معرض القاهرة الدولي حدث تجارى متعدد القطاعات يسهم في تحقيق المنافسة بين الشركات المختلفة لرفع جودة المنتج المحلى ويشارك في المعرض المقام على أكثر من 16 ألف متر 200 عارضًا من كبرى الشركات المتخصصة في إنتاج الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، و المفروشات، والملابس الجاهزة، والصناعات اليدوية والحرفية، بالإضافة إلى منتجات السجاد والموكيت والأثاث والصناعات الغذائية ، كما تتزامن فعاليات المعرض هذا العام مع شهر رمضان المعظم حيث يتم عرض كافة السلع والمنتجات بتخفيضات تلبى احتياجات كافة الفئات بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين .

وتشارك محافظة القاهرة فى المعرض بعدد كبير من أصحاب الحرف، وصغار الصناع، وشباب الخريجين .

رافق المحافظ فى جولته بأجنحة المعرض المختلفة اللواء شريف المواردى رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات .