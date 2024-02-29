رمضان 2024.. محمود عبدالمغني ينتهي من تصوير "صيد العقارب"

صور النجم محمود عبدالمغنى جميع مشاهده فى مسلسل “صيد العقارب” بطولة النجمة غادة عبدالرازق، الذي من المقرر عرضه فى شهر رمضان، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

وانتهي محمود عبد المغني من تصوير آخر مشاهده بالمسلسل وكانت مشاهد خطوبة ابنة شقيقته سامية عاطف، والتى تم تصويرها أمس فى أحد فنادق القاهرة المطلة على النيل، حيث يجسد دور شقيق غادة عبد الرازق خلال أحداث العمل.

أبطال صيد العقارب

مسلسل "صيد العقارب" يعرض على شاشة cbc، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.

وكان انسحب النجم محمود عبدالمغني، من المشاركة بمسلسل "جري الوحوش" المقرر عرضه في رمضان 2024، جاء ذلك بعد إعلان انضمامه بـ6 أشهر.

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سبب اعتذار محمود عبد المغني عن المسلسل

وأكد موقع ET بالعربي، أن سبب انسحاب الفنان محمود عبدالمغني عن العمل قبل أيام بسبب انشغاله بتصوير أعمالٍ فنية أخرى.

كما وجد الفنان محمود عبدالمغني صعوبة بالغة في التنسيق بين مواعيد التصوير، حتى اضطر في النهاية للاعتذار عن عدم التواجد ضمن أبطال العمل، رغم تحضيراته للدور طوال الفترة الماضية.

المخرج عبد العزيز حشاد

وفي السياق ذاته انتهى المخرج عبد العزيز حشاد من تصوير المشاهد الخارجية من مسلسل "جري الوحوش" في ألمانيا مؤخراً، ليعود إلى مصر لاستئناف تصوير باقي العمل داخل البلاتوه الرئيسي في القاهرة، تمهيدا لعرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أبطال مسلسل جري الوحوش

مسلسل "جري الوحوش" بطولة عدد كبير من الفنانين على رأسهم: نضال الشافعي، إدوارد، فادية عبد الغني، محمود حجازي، عايدة رياض، حسني شتا، محمد عز، سميرة صدقي، هبة عبد الغني وآخرين، والعمل من تأليف أحمد صبحي، وإخراج عبد العزيز حشاد.