محمود عبد المغني: ما زلت هاويًأ في التمثيل وأعشق أداء الشخصيات الفقيرة والمهمشة

قال الفنان محمود عبد المغني، انه يعتبر نفسه ما زال هاويًا في التمثيل ودائمًا يريد المزيد وان يقدم أدوار مهمة وجديدة ومتنوعة، لافتًا إلى أنه يرى أن المهم الشغف دائما للممثل ولا يتوقف عن التعلم والاجتهاد وعندما قدم فيلم " الركين" كان يعيش مع تلك الطبقات والتعامل مع الشخصيات والنماذج المختلفة.

الفنان محمود عبد المغني

واضاف محمود عبد المغني، خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس الذي يقدمه الإعلامي د. عمرو الليثي: “ انا عاشق للشخصيات الفقيرة والمهمشة واحب ان القي الضوء عليها وأبرز مشاكلها وان اضع حلول لها من خلال عمل درامي او سينمائي ، وحاليا السينما والدراما تهتم بكل النماذج والانماط وضرب مثلا بدوره بالنبطشي والركين ، وكشف سر من اسرار فيلم النبطشي انه اندمج في مشهد وقال كلام غير مكتوب وهو مشهد لا ينسي”.

وعن أصعب شخصية قدمها، قال : " ريشة الطبال “في دم الغزال من اصعب الشخصيات ، واشار انه يحب مسلسل طرف ثالث وايضا ظل الرئيس”.

وعن مشهده كضيف شرف في فيلم “صاحب المقام “، قال : ” تحدث معي المخرج ماندو العدل عن ذلك المشهد وقرأت الورق وتفاعلت مع الرسالة الرائعة للفيلم وكنا بنصور في حي بولاق وكنت اذاكر المشهد جيدا وسمعت الاذان وتحمست اكثر ، وانا احب الامام الشافعي جدا ، وكان المشهد عن مقام الامام الشافعي قوي ومؤثر وكان رد الفعل رائع علي ذلك المشهد ، وضرب مثل بانه قابل شاب شاهد الفيلم وتأثر بالمشهد جدا والتزم وبدأ يصلي واخذت جائزة عن ذلك المشهد”.

وعن البطولة المطلقة قال : " انا بجتهد وكل شئ نصيب ، واهتم بالأدوار وحب الناس ، وانا عندي قوة رفض لاي عمل لا اتأثر به ، ومن الممكن ان يؤثر عليا ماديا ولكن دي شخصيتي وقناعتي".

واوضح : "انه في فيلم " حملة فرعون “ تعرض للإصابة بسبب انفجار شئ ما ، وفي ملاكي اسكنرية قدمت ادوار خطيرة مثل ان اقفز من القطار ، ومسألة ترتيب اسمي علي افيش الاسم في الاول كنت بهتم بهذا الامر ، ولكني أسعي للوصول الي حب الناس وهو الأهم”.