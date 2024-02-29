إصابة 9 أشخاص في حريق بمحطة وقود بدمنهور

أصيب 9 أشخاص بحروق مختلفة بأنحاء الجسم، في حريق شب داخل محطة وقود بدمنهور، إنتقلت الاجهزة الامنية إلي مكان الواقعة، وتمكنت قوات الحماة المدنية من السيطرة علي الحريق، وتم نقل المصابين إلي مستشفي دمنهور التعليمي ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق .

تلقي اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة إخطارا بالحريق من شرطة النجدة، وإنتقلت علي الفور الأجهزة الامنية، حيث تبين نشوب حريق داخل محطة وقود بقرية الأبعادية بمركز دمنهور ، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق .

وأسفرت الواقعة عن إصابة 9أشخاص وهم كل من ع.ج.37سنة ، ي.ع.35 سنة ، ع.م.47سنة ،ح.ع.49سنة ، م.م.29سنة ،ي.ج.17سنة ، م.ج.32سنة ، ح.م.52سنة ،م.أ. 45سنة ، بحروق مختلفة بأنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي دمنهور التعليمي ، واحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق .