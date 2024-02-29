تباين بورصات الخليج في ختام تعاملات اليوم الخميس

تباينت أداء أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج، في ختام تعاملات اليوم الخميس 29-2-2029، وذلك قبيل إعلان بيانات تضخم أمريكية مهمة قد توفر مؤشرات جديدة على موعد بدء خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي السنوي، والذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، قد تباطأ إلى 2.8 بالمئة في يناير الماضي، بشكل يتفق مع التوقعات.

وكان المؤشر قد تباطأ في ديسمبر الماضي إلى 2.9 بالمئة من 3.2 بالمئة في نوفمبر.

ويسود الحذر بين المستثمرين بعد أن أصبحت الرهانات تصب في اتجاه أن أول خفض للفائدة سيكون في يونيو.

وفي مطلع العام كانت الرهانات على أن المركزي الأميركي سيخفض الفائدة في مارس. تحركات الأسهم

ارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.2 بالمئة مدعوما بصعود سهم "أفالون فارما" بنحو 30 بالمئة ليواصل الصعود لثالث جلسة على التوالي بعد الإدراج.

وخلال الأيام الثلاثة الأولى للتداول، تسمح البورصة السعودية بتذبذب في نطاق 30 بالمئة.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.4 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم بنك دبي الإسلامي 1.3 بالمئة.

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.3 بالمئة.

ولم تشهد أسعار النفط، وهي عامل محفز قوي في أسواق الخليج المالية، تغيرا يذكر مع استمرار المستثمرين في ترقب البيانات الأميركية التي من المتوقع أن تقدم مزيدا من الدلائل على توقعات أسعار الفائدة.

وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.1 بالمئة متأثرا بنزول سهم شركة الاتصالات أوريدو 1.8 بالمئة.

وخارج الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.3 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم الشركة الشرقية للدخان 6.7 بالمئة.

البورصة المصرية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

ارتفعت مؤشرات البورصة بنهاية جلسة تعاملات اليوم الخميس بصورة جماعية مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم بقيمة 11.1 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.999.1 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوي 28964 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 7306 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.22%، ليغلق عند مستوى 10239 نقطة.

اتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 267 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب وسط تداولات 4.8 مليار جنيه.