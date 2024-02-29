أسرة " كامل العدد +1" تكرم مصطفى درويش

قررت أسرة مسلسل كامل العدد +1 الذي من المقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان 2024، تكريم الفنان الراحل مصطفى درويش الذي شارك فى الجزء الأول من المسلسل، حيث قامت بوضع صورته على بوسترات المسلسل بشاره لونها أسود، وإطلاق اسم "عمر" - الشخصية التى جسدها فى الجزء الأول - على مولود دينا الشربيني الجديد فى الجزء الثانى.

وشارك الفنان الراحل مصطفى درويش في الجزء الأول من مسلسل كامل العدد حيث قدم شخصية عمر طليق النجمة دينا الشربيتى ويتزوج من بدرة وتنتهى الأحداث بحملها منه وبعد رحيله المفاجئ في شهر مايو الماضى، وفى الجزء الثانى ظهرت بدرة على البوستر ومعها بنتين توأم وخلفها صورة مصطفى درويش على البوستر، كما ظهرت صورته أيضا على بوسترأولاده التؤام من دينا الشربينى.

قصة المسلسل

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي لايت، حيث يواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالاً لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضي 2024.

أبطال المسلسل

مسلسل "كامل العدد +1" بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.