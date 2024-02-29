مركز شباب السنانية ينفذ أنشطة ترفيهية لذوي الهمم بدمياط

أكد المهندس سامي الجحر رئيس مجلس ادارة مركز شباب السنانية بمحافظة دمياط، أن مركز شباب السنانية قام بتنفيذ أنشطة ترفيهية لذوي الهمم وقادرون باختلاف، وتضمنت تدريبات رياضية وأنشطة فنية وتعليم صناعة المشغولات اليدوية،

وأكد الجحر، استمرار مركز شباب السنانية بتنفيذ أنشطة مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوي الهمم بمركز شباب السنانية.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة بشريحة ذوي القدرات، وفي ضوء توجيهات وكيل وزارة الشباب الدكتور وليد الشاذلي بالاهتمام بأبنائنا القادرين باختلاف، وتوفير كافة الإمكانيات لهم لدمجهم في المجتمع الدمياطي بالاضافة الي ، فعاليات مبادرة مبدعون مختلفون لليوم الثالث عشر على التوالي تحت شعار نحن معكم لتنمية مهارات طلاب المدارس من ذوي القدرات الخاصة، وتأهيلهم ودمجهم بالمجتمع خاصة مدرسة الامل للصم وضعاف السمع والمكفوفين، وذلك في إطار برتوكول التعاون بين وزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم.

كما تم إقامة مجموعة من الورش الفنية منها ورشة عمل تشكيلات بالصلصال ، وورشة مشغولات يدوية بالخرز، وأخرى لتعليم أساسيات الرسم والتلوين، حيث يشاركون مجموعة من الرسم الفني والحرفية واليدوية من صنع ذوى الهمم التي تشمل والنحت. وذلك خلال إقامة معرض المشغولات اليدوية لذوى الهمم بدعوة مدارس ذوى الهمم وعرض مشغولاتهم اليدوية بمركز شباب السنانية .

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط، إلى أن أكثر مايميز مركز شباب السنانية هو أن معرض المشغولات اليدوية من إنتاج طلاب ذوى الهمم يعرضون فيه مهاراتهم وأعمالهم الفنية المختلفة بالإضافة إلى عقد ورش عمل للفنون التشكيلة يشارك فيها جميع الطلاب المتواجدين بالاحتفالية حيث يضم مجموعة من الأشغال الفنية والحرفية و اليدوية من صنع ذوى الهمم التى تشمل الرسم والنحت، مؤكداً على تقديم كافة الخدمات التدريبية والتأهلية والفرص المتكافئة لذوى الهمم

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