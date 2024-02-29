مخرج سعودي: المملكة تشهد حراك سينمائي واهتمام بالفنون

قال المخرج السعودي حيدر داود، إن المملكة العربية السعودية تشهد حاليا حراك سينمائي وتطور ملحوظ في الاهتمام بالفنون .واكد أنه يتمنى أن تجد السينما التسجيلية طريقها في السعودية خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال الندوة التي أقيمت مساء اليوم على هامش عرض فيلمه " الشتاء الاخير" والذي يشارك في مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة في فاعليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية و شهد حضور وتفاعل جماهيري من اهالي الإسماعيلية.

وأكد داود خلال الندوة التي أعقبت عرض الفيلم وادارها كل من الصحفية ميداء ابوالنضر والصحفي عبدالرحمن الغانم، أنه قصد إختيار اللهجة الشرقية للسعودية في الفيلم وتوثيقها وكان ذلك بشكل عفوي مشيرا إلي أنه عاش في السويد منذ خمس سنوات وله صديق يحب السينما لذلك أراد توثيق علاقته بصديقة ومشاعرهما والتركيز على الشتاء والمناظر الطبيعية فهو فيلم ذاتي ومحاولة مختلفة من وجهة نظر المخرج .

وعبر داود، عن أهمية الأفلام الوثائقية خصوصاً أنها لا تلقي إهتماما كبيراً في السعودية ويتمنى أن مهرجان الإسماعيلية يغير هذه الفكرة.

وأعرب مخرج "الشتاء الأخير "عن سعادته ووجوده لأول مرة في مصر وخصوصا محافظة الإسماعيلية بشكل خاص لأنها مدينة ساحلية تشبه مدينته في السعودية.

وانطلقت فاعليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية في دورته الخامسة والعشرين مساء أمس الأربعاء وبدأت اليوم الخميس العروض للأفلام المشاركة في المهرجان والتي يصل عددها لنحو 121 فيلم ما بين تسجيلي طويل وقصير وروائي قصير وتحريك ممثلين عن 62 دولة بينهم 11 دولة عربية.

ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث إنطلقت أولي دوراته عام 1991.