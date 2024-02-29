طالبة بجامعة المنيا تُبهر الحضور في احتفالية "قادرون بإختلاف" 

أعرب الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، عن سعادته بالتمثيل المُشرف للطالبة إنجي محمد ، بقسم اللغة الإيطالية بكلية الألسن، وإحدى طالبات الجامعة من مُتحدي الإعاقة ؛ وذلك لمشاركتها المُميزة، وتحدثها بطلاقة باللغة الإيطالية بصورة نالت بها إعجاب الحضور، وذلك خلال احتفالية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بذوي الهمم ، تحت شعار «قادرون باختلاف» في نسختها الخامسة ، والتي أُقيمت بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة ، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين.

وثَّمن رئيس الجامعة، جهود قيادة الدولة المصرية ، وماتَبذله لصالح ابنائنا من ذوي الهمم ؛ لتمكينهم ودمجهم في المجتمع وتذليل الصعوبات أمامهم، ومشاركتهم في بناء الجمهورية الجديدة ، والتي تسع الجميع بأفكارهم ، وطموحاتهم وتنوع مواهبهم.

وأكد رئيس الجامعة، دور الجامعة ودعمها الشديد لأبنائها من ذوي الهمم ، لافتاً ، إلى ان قسم اللغة الإيطالية بالكلية ايضاً يضم معيدة من الأبطال، والتي تحدت ظروف فقدها لبصرها ، لتصبح أول معيدة من ذوي الهمم بالجامعة، مضيفاً بتيسير الجامعة كافة السُبل التي تسمح بممارسة الطلاب ذوي الهمم لحقوقهم ، والتمتع بكافة الأنشطة التي تُلبي رغباتهم وتصقل شخصيتهم.

وفي هذا السياق ، أطلقت الإدارة العامة لرعاية الطلاب ، ( مركز الأنشطة الطلابية لمتحدي الإعاقة ) بجامعة المنيا ، برعاية وتوجيهات من الدكتور عصام فرحات ، بتوسيع قاعدة المشاركة لطلاب الجامعة من متحدي الإعاقة ، مهرجاناً شاملاً للأنشطة تحت شعار « قادرون بإختلاف ٣» شارك فيه الطلاب من ذوي الهمم بمختلف كلياتهم.

ويَضمُ المِهْرَجان ، الذي تستمر فعالياته حتى الخامس من مارس ، العديد من الأنشطة الرياضية التي تتنوع مابين كرة قدم حركي ، تنس طاولة ، ورفع أثقال ، وشد حبل ، وأنشطة اجتماعية في الأبحاث ، والشطرنج ، وكذا مسابقات ثقافية في القرآن الكريم ، وندوات توعوية ، ومسابقات فنية في العزف والغناء ، مع تنظيم معرض يجمع اعمال الطلاب ذوي الهمم الفنية.

وأشرف على تنظيم فعاليات المهرجان ، وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة ، و دكتورة يسري خلاف ، مدير مركز متحدي الإعاقة ، و دكتورسويسي رمضان ، ورانيا حسانين الأخصائيون بالمركز.