الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مجلس الزمالك يعلن رسميا استلام غرامة كهربا

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة  الكابتن حسين لبيب، عن استلامه لقيمة مبلغ الغرامة المستحقة على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأبيض السابق ولاعب الأهلي الحالي، في حسابه الرسمي، والتي تبلغ قيمتها ٢ مليون و٤٧٦ الف و٣٨٩ دولار .

ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك على إنهاء الملف بالكامل واسدال الستار عن القضية، بعد استلام لمبلغ الغرامة بالكامل في حساب النادي الرسمي اليوم الخميس.

وأكد مجلس إدارة نادي الزمالك أنه سيتم التواصل مع الاتحاد الدولي "فيفا" و المحكمة الرياضية الدولية خلال الساعات القليلة الماضية لإخطارهما بسداد اللاعب للغرامة المستحقة عليه لصالح نادي الزمالك.

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