الأسهم البحرينية تغلق تعاملاتها على تباين

أغلق مؤشر الأسهم البحرينية العام تعاملاته خلال جلسة، اليوم الأربعاء، عند مستوى 2.024.85 نقطة بانخفاض وقدره 18.38 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 758.88 نقطة بارتفاع وقدره 5.02 نقاط عن معدل إقفاله السابق.

الأسهم البحرينية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم البحرينية مليون و333 ألفا و653 سهما بقيمة إجمالية قدرها 712 ألفا و685 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 115 صفقة.

الأسهم المصرية تغلق على تراجع

الأسهم المصرية

سجلت مؤشرات الأسهم المصرية تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات، اليوم الأربعاء، وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 1.988 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 78 مليار جنيه.

وأغلق مؤشر الأسهم المصرية الرئيس (إيجي إكس 30) تعاملاته على تراجع بنسبة 1.13% ليبلغ 28876.46 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 3.3% مسجلاً 7289.29 نقطة، وخسر مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نحو 3.04% لينهي التعاملات عند مستوى 10216.82 نقطة.

مؤشر الأسهم فى مسقط ينخفض 0.99 %

الأسهم فى مسقط

أغلق مؤشر الأسهم فى مسقط "30" اليوم عند مستوى 4532.63 نقطة منخفضًا 45.2 نقطة، وبنسبة 0.99 بالمئة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4577.81 نقطة.

وبلغت قيمة التداول فى أسواق الأسهم فى مسقط نحو 26 مليونًا و 338 ألفا و673 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 585.7 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 3 ملايين و 840 ألفا و 892 ريالًا عُمانيًّا.