شوبير يعلن انتهاء أزمة كهربا مع الزمالك بدفع الغرامة

أكد الإعلامي أحمد شوبير، انتهاء أزمة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بدفع الغرامة لنادي الزمالك بشكل رسمي اليوم الخميس.

وقال أحمد شوبير على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رسميا انتهاء ازمة كهربا ونادي الزمالك تم سداد الغرامه بأحد البنوك بالجيزه مبروك كهربا ومبروك لنادي الزمالك".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أصدر قرارا ضد محمود كهربا لصالح الزمالك بسبب فسخه التعاقد من طرف واحد دون سبب عادل ليتقرر تغريمه 2 مليون دولار بجانب 5% فوائد، وينتظر الطرفان الجلسة الحاسمة من جانب المحكمة الرياضية "كاس" من أجل الإعلان عن القرار النهائي في القضية.

الأهلي يواجه يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا

عقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني الذي أقيم عصر اليوم الخميس، بمقر النادي بالجزيرة، للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين غدًا الجمعة في دوري أبطال إفريقيا.

حضر الاجتماع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي، المدير الإداري، ووائل محمد، إداري الفريق، في حضور المنسق العام ومراقب المباراة ومراقب الحكام وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» ومسئولي فريق يانج أفريكانز.

خلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق بالكامل، فيما يرتدي فريق يانج أفريكانز القميص الأصفر والشورت الأسود ويرتدي حارسه الطاقم البنفسجي بالكامل.

ويلتقي الأهلي مع يانج افريكانز في السادسة من مساء غدٍ الجمعة على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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