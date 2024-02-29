محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة الإشغالات ويتابع مستوي المرافق والخدمات

قاد محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب المحافظ ، حملة لإزالة الإشغالات ومتابعة مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من سير العمل في كافة المشاريع الجارية طبقاً للمواصفات القياسية والفنية المطلوبة.

و تفقد عدد من شوارع مدينة كفر الشيخ، منها شارع "صلاح سالم، وشارع الجمهورية، وشارع الجيش، وميدان الـ 47، وشارع اللواء صلاح سلامة،" فضلًا عن عدد من شوارع مدينة كفرالشيخ، مؤكدًا على أهمية تكاتف جميع الجهود من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

و حرص المحافظ على الإستماع لمطالب واحتياجات المواطنين الذين ألتقى بهم وأعطى توجيهاته الفورية لسرعة التعامل معها، ووضع الحلول العاجلة لها، كما أشاد المواطنين بإهتمام محافظ كفرالشيخ، بمتابعة جهود التنمية وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على مراجعة تراخيص المحال والأنشطة التجارية وحظر إنتظار السيارات في محاور الطرق والأماكن غير المخصصة للانتظار، فضلاً عن رفع كفاءة جميع المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف أعمال النظافة، وتوعية المواطنين بعدم إلقاء المخلفات خارج صناديق القمامة، وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الشارع العام، وإستكمال أعمال الإنترلوك ورفع اللوحات الإعلانية المخالفة غير المرخصة، والإنتهاء من أعمال الرصف الجارية بجميع الشوارع والطرق.

ووجهً نورالدين برفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، وصيانة كشافات الإنارة ومراجعة صلاحية العوازل، وأعمدة ووصلات الكهرباء، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

تأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الجولات التفقدية التي يقوم بها محافظ كفرالشيخ، لمتابعة سير العمل في مختلف مشاريع المحافظة والوقوف على إحتياجات المواطنين.والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

