ضبط أخطر تاجر أسلحة نارية في المنيا

تمكنت الأجهزة الأمينة بـ وزارة الداخلية القبض على عامل تخصص نشاطه في الإتجار في الأسلحة النارية بمركز سمالوط بمحافظة المنيا.

أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا قيام عامل مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بالإتجار فى الأسلحة النارية، وتم ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته 2 بندقية خرطوش، وبندقية رصاص،و2 فرد محلى، وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق أخر تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لـ 3 منهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد والأقراص المخدرة عن طريق قيامهم بـ"تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية والعقارات والسيارات" بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

. ‎وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.