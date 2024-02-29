الأهلي يستقبل رئيس يانج أفريكانز التنزاني

استقبل النادي الأهلي في مقره بالجزيرة ظهر اليوم الخميس، هيرسي السعيد، رئيس نادي يانج أفريكانز التنزاني والوفد المرافق له، والذين حرصوا على زيارة النادي؛ لبحث سبل التعاون مع الأهلي في مختلف المجالات.

وكان في استقبال رئيس النادي التنزاني، الدكتور سعيد شلبي، المدير التنفيذي للأهلي الذي حرص على الترحيب بوفد نادي يانج أفريكانز، ونقل إليهم تحية الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الذي لم يتمكن من حضور الزيارة لظرف صحي طارئ، وسلمه الدكتور سعد شلبي رسالة شخصية من الكابتن محمود الخطيب.

وأكد المدير التنفيذي على عمق العلاقات التي تربط بين مصر وتنزانيا، وأيضا العلاقات الوطيدة بين الأهلي ويانج أفريكانز باعتباره أحد الأندية الكبيرة في القارة الإفريقية، وأن النادي يتطلع للمزيد من التعاون مع يانج أفريكانز في كافة المجالات.

من جانبه أكد هيرسي السعيد، رئيس نادي يانج أفريكانز أن زيارته للنادي الأهلي، أكبر الأندية في قارة إفريقيا ونادي القرن الإفريقي، جاءت بهدف الاطلاع على تجربته الرائدة في مختلف المجالات، والاستفادة بخبراته الفنية والإدارية في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات الرياضية.

وأعرب رئيس يانج أفريكانز عن سعادته بزيارة النادي الأهلي الذي يتمتع بشعبية كبيرة، ليس في تنزانيا فقط، بل في كافة ربوع قارة إفريقيا، وهو ما دفعه للقيام بهذه الزيارة؛ من أجل تحقيق أكبر استفادة ممكنة من خبرات الأهلي ونقلها لناديه، مشيرًا إلى أنه سبق له زيارة النادي الأهلي منذ ما يقرب من عشر سنوات، ولمس التطور الذي حدث على مدار العشر سنوات الماضية فى كافة القطاعات.

وأضاف أن الأهلي لديه قاعدة جماهيرية كبيرة، ليس في تنزانيا فقط، بل على مستوى قارة إفريقيا، في ظل تاريخه العريق والإنجازات التي يحققها على مختلف الأصعدة.

وحرص الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي، على إهداء السيد هيرسى السعيد، رئيس رئيس نادى يانج أفريكانز، درع وعلم وتيشيرت الأهلي، كما قام «هيرسى السعيد» بإهداء النادي الأهلي، قميص نادي يانج أفريكانز مدونا عليه اسم الأهلي.

وقام رئيس نادى يانج أفريكانز بجولة فى مقر النادي بالجزيرة، تضمنت دولاب البطولات وملعب التتش، ومجمع حمامات السباحة، والنصب التذكاري للشهداء، وتمثال الراحل صالح سليم.