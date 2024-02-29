باحث: زيارة البرهان لمصر تندرج تحت وحدة مصير ومصالح البلدين

قال الكاتب والباحث السياسي السوداني، مجدي عبدالعزيز، إنَّ وحدة المصير والعلاقات الحتمية والتاريخية والمصالح المشتركة بين مصر والسودان، يندرج تحتها الأنشطة والزيارات الرسمية المتبادلة.

وشدد عبدالعزيز خلال تصريحاته عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس، على أهمية زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، في هذا التوقيت.

وأشار إلى أنَّ اهتمام السودان وشعبه بمصر ليس اهتماما عابرا بل أساسي لأن ارتباط البلدين يشمل كافة المناحي، سواء السياسية أو الثقافية أو الأمنية أو حتى أمن الإقليم.

وواصل عبدالعزيز أن زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إلى القاهرة في هذا التوقيت، وسط استقبال وحفاوة كبيرين من الرئيس السيسي لشقيقه البرهان، وفي ظل ما مرت به السودان لم تكن مصر بعيدة عن المشهد السوداني، وحتى في مرحلة ما قبل الأزمة قدمت مصر الرؤى ليكون منطقها حاضراً منذ الوهلة الأولى حين دعت إلى الحوار السوداني- السوداني لتهيئة بيئة للقوى السياسية السودانية لعبور الأزمة».

السيسي يؤكد حرص مصر على أمن السودان الشقيق ومواصلة تقديم الدعم

وفي سياق متصل، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمطار القاهرة الدولي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني. وقد أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي بقصر الاتحادية، وتم استعراض حرس الشرف، وعزف السلامين الوطنيين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمي أن الرئيس أكد خصوصية العلاقات الأخوية التاريخية بين مصر والسودان، مشددا على حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين بما يساهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.

كما شهد اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والجهود الرامية لتسوية الأزمة الجارية بما يضمن استعادة الاستقرار، ويحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية ومؤسساتها، ويلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق نحو تحقيق الأمن والاستقرار.

وقد شدد السيد الرئيس على حرص مصر على أمن السودان الشقيق، ومواصلة تقديم الدعم الكامل لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي بالسودان، ودعم وحدة الصف السوداني وتسوية النزاع القائم، انطلاقاً من الارتباط الوثيق بين الأمن القومي للبلدين. كما أكد السيد الرئيس استمرار مصر في الاضطلاع بدورها في تخفيف الآثار الإنسانية للنزاع على الشعب السوداني.