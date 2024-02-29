رسميًا.. البوسني بيتكوفيتش مديرا فنيا لمنتخب الجزائر

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الخميس، تعيين المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش مديرًا فنيًا لمنتخب الجزائر في المرحلة القادمة خلفاً لـ جمال بلماضي المدير الفنى السابق الذى تم توجيه الشكر له بعد الخروج المبكر من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

بيان الاتحاد الجزائري بتعيين بيتكوفيتش

الاتحاد الجزائري لكرة القدم يتوصل إلى اتفاق نهائي مع المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش للإشراف على المنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

الناخب الوطني الجديد سيحل يوم الأحد المقبل بالجزائر وسينشط ندوة صحفية يوم الإثنين.

ومن بين عدة أسماء كانت مرشحة منها هيرفى رينارد وبيسيرو وكيروش وغيرها، أعلن الاتحاد الجزائرى عن اسم البوسني بيتكوفيتش كمدير فنى للمنتخب.

ووفقاً لبيان الاتحاد الجزائري سيصل بيتكوفيتش إلى الأراضي الجزائرية يوم الأحد القادم للبدء فى مهام عمله كمدير فنى لمنتخب الجزائر.

وكان جمال بلماضي قد رحل عن صفوف منتخب الجزائر بعد الفشل للمرة الثانية على التوالي في تخطي عقبة دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية رغم فوزه باللقب في نسخة 2019 والتي أقيمت في مصر.

بجانب فشل منتخب الجزائر تحت قيادة جمال بلماضي في التأهل لبطولة كأس العالم نسخة 2022.

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