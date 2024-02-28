الكرملين: جدول أعمال بوتين لا يتضمن لقاءات مع ممثلى حماس وفتح بموسكو

استبعد المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف أن يعقد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لقاءات مع ممثلى حركتى "حماس" و"فتح" خلال زيارتهم لموسكو.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء، إن جدول أعمال الرئيس فلاديمير بوتين في الفترة الحالية لا يتضمن لقاء مع ممثلى حماس وفتح.. ولا يعتزم الاجتماع بممثلي حركتي فتح وحماس خلال زيارتهم لموسكو غدا.

وكان الممثل الخاص للرئيس الروسى لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، قد أعلن في وقت سابق أن اجتماعا فلسطينيا بين ممثلي حركتي فتح وحماس سيعقد بموسكو في الفترة من 29 فبراير إلى 2 مارس المقبل.

كما أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف بهذا الشأن أن بلاده تريد المساعدة فى إقامة حوار مباشر بين طرفي الصراع الفلسطينى والإسرائيلى .. وقال لافروف " نريد بشكل فعال مساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين على التوصل إلى اتفاق، ولا نرى أي سبيل آخر سوى الحوار المباشر بينهما".