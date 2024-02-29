موقف الخطيب من حضور نهائي كأس مصر  بالسعودية

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان، موقف رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب من الحضور لنهائي كأس مصر المرتقب أمام الزمالك بالسعودية، بعد دعوة تركي أل الشيخ.

وقال زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه "ملعب الشمس" والمذاع على قناة "الشمس"، إن هناك اجتماع سيعقد، داخل القلعة الحمراء، من أجل اختيار رئيس البعثة.

وأضاف، هناك اقتراح بشأن سفر أحد الثنائي خالد مرتجي أو محمد شوقي، بجانب بعض الضغوط التي يتعرض لها محمود الخطيب، من أجل تولي رئيس بعثة الفريق.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الزمالك، يوم 8 مارس المقبل، في المواجهة التي ستقام بالمملكة العربية السعودية، حيث يأمل الفريق الأحمر والأبيض، في حصد اللقب، والتتويج بالبطولة.

ومن المقرر أن تصل بعثتي الأهلي والزمالك إلى الرياض يوم 3 أو 4 مارس، لأن التعاقد ينص على إقامة الفريقين 5 ليالي قبل المباراة.