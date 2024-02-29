عبدالناصر زيدان: هذا موعد زيارة الزمالك للأهلي

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان ما دار بينه وبين رئيس نادي الزمالك حسين لبيب، على خلفية حضورهم حفل "قادرون باختلاف" بحضور رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

وقال زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، إن حسين لبيب متفهم للغاية سبب غياب محمود الخطيب رئيس الأهلي، خلال حفل قادرون باختلاف، وأيضا جلسة وزير الرياضة التي تمت منذ أيام.

وأضاف، أن لبيب قال العلاقة ستكون قوية وتمنى الشفاء العاجل لرئيس النادي الأهلي، وأن يلتقيه في السعودية، أثناء مباراة القطبين المرتقبة في نهائي كأس مصر.

وتابع لبيب في تصريحاته لـ عبدالناصر زيدان، أن وفد الزمالك برئاسته سيكون في النادي الأهلي في تأبين النائب الراحل العامري فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء، بعد مباراة النهائي بالسعودية.