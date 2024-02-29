تعرف على تشكيل الزمالك ٢٠٠٧ فى لقاء القمه

أعلن أحمد رزق المدير الفني لفريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007 عن تشكيل فريقه، استعداداً لمواجهة الأهلي بعد قليل على ملعب الأخير في الجولة الرابعة من المرحلة الثانية لبطولة الجمهورية للشباب .

وجاء تشكيل الفريق كالتالي :

حراسة المرمى : محمد إيهاب.

خط الدفاع : خالد السيد - عمر ياسر - محمد فرج - سيف محمد.

خط الوسط : زياد مدحت - هشام إيباء - محمد محمود - أحمد حسن - محمد أحمد.

الهجوم : يوسف محمد .

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من ، إياد عمر و حسام عاشور التقي و صلاح محمود ونور إيباء و زياد كمال وزياد أحمد فتحي و معاذ محمد و يوسف نصر و طارق محمد .